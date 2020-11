Homem é morto a tiros na própria residência

Um homem de 24 anos morreu na última segunda-feira (2), ao ser baleado dentro da vila, na qual morava, no bairro Morro da Liberdade, em Manaus.

O rapaz era detento do regime semiaberto e foi executado com três tiros de pistola 380, sendo um na cabeça e dois nas costas.

De acordo com a apuração da polícia, os atiradores invadiram o local por volta 22h e abriram fogo contra a vítima, que veio a óbito na hora. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram do crime, mas os agentes estiveram no local e já iniciaram o trabalho de investigação.