Homem é morto a tiros na porta da casa da mãe em São Domingos do Araguaia

Marcos Laoit Alves dos Santos, conhecido como “Marquinhos”, de 44 anos, foi morto a tiros na porta da casa da mãe dele, residência na avenida Duque de Caxias, no centro de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. O crime foi registrado na terça-feira (5). A vítima não tinha antecedentes criminais. O homicídio ainda é um mistério para as autoridades policiais, que trabalham para esclarecer a motivação e autoria do assassinato. O corpo de Marcos foi periciado e removido por uma equipe da Polícia Científica ao Instituto Médico Legal de Marabá. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.

Um vizinho relatou à reportagem do Cor​reio de Carajás que estava jantando, quando ouviu os disparos. “Ouvi os quatro disparos, mas pensei que eram os meninos aqui em frente, aí alguém entrou dizendo o que tinha acontecido e eu fui ver”, relatou o homem. “Quando eu vim aqui fora, vi um homem vestido de moletom e usando capacete correndo para o outro lado da avenida, onde tinha uma moto parada, ele agiu sozinho, ligou a moto e foi embora”, acrescentou.

Mathania Silva Santos, prima da vítima, disse ao Correio de Carajás ter recebido uma ligação por volta das 22h informando o acontecido. “Já estávamos nos arrumando para dormir quando recebemos a triste notícia”, disse, acrescentando não saber detalhes sobre como teria ocorrido o crime ou qual seria a motivação. “Era uma pessoa tranquila, não era de meu conhecimento se ele era envolvido com coisas erradas”.

O investigador da Polícia Civil Lucas Casadio esteve no local, isolando a área e tomando as providências cabíveis. À reportagem, ressaltou que a vítima não tinha histórico criminal.