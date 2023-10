Homem é morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (26), em Redenção

Um homem identificado como Alex Junior Silva Souza foi morto a tiros em Redenção, no sul do Pará, na madrugada desta quinta-feira (26). De acordo com informações iniciais, o crime teria ocorrido por volta de 1h, quando a vítima se deslocava pela rua Plácido de Castro, que fica no setor Aripuanã. Devido ao avançado da hora, poucas pessoas teriam presenciado o fato e tampouco há informações sobre quem seriam os executores.

VEJA MAIS

Poucos moradores arriscaram sair à rua para ver o que havia acontecido. A polícia foi acionada por pessoas da área que ouviram os tiros e constataram que havia uma vítima. No entanto, temendo possíveis represálias, ninguém se propôs a repassar as características dos executores ou detalhar como os assassinos agiram.

No local do crime, os agentes constataram o homicídio e verificaram que o crime tinha características de execução, já que a vítima foi alvejada principalmente na região da cabeça e do peito. Não há informações se Alex Júnior estaria sendo ameaçado ou se teria algum desafeto. A Polícia Civil está apurando o caso para entender a dinâmica do crime e identificar os assassinos.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que a Delegacia de Redenção investiga o homicídio que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26). "Perícias foram solicitadas a fim de identificar a autoria do crime", detalha a nota.

Qualquer informação que possa auxiliar na localização dos assassinos podem ser enviadas às autoridades pelo Disque Denúncia (181). Também é possível encaminhar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.