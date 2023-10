Amazonense é morto a tiros em Parauapebas

Rodrigo dos Santos Franca Barbosa, de 22 anos, foi morto a tiros, na noite da última quarta-feira (25), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima foi alvejada no tórax e na cabeça. O portal Native News Carajás divulgou que ele ainda conseguiu falar que a pessoa que atirou nele se chamava Erik Vital e que morava na Rua Ceará. Quanto a esse possível suspeito, a polícia segue em busca dele. A motivação do crime é desconhecida até o momento.

O crime ocorreu na Rua dos Ipês, que fica no bairro Bom Jesus. A Polícia Militar foi informada que um caso de baleamento teria ocorrido neste endereço. Os moradores chegaram a escutar barulho de tiro, conforme relatado pelo Native News.

Ao chegar no local, a PM encontrou Rodrigo jogado no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na unidade de saúde. Rodrigo era natural de Manaus, capital do estado do Amazonas.

A Polícia Civil informou, em nota, que a equipe da Seccional de Parauapebas trabalha para identificar o autor do homicídio.