Homem é morto a tiros enquanto pedalava pelo bairro da Condor

A morte de José Pereira Lemos Filho, de 33 anos, ocorreu no meio de uma das ruas mais movimentadas do bairro da Condor, em Belém, na madrugada desta terça-feira, 27. O morador do bairro foi assassinado a tiros enquanto pedalava pela avenida Roberto Camelier, perto da rua Lauro Malcher. Mesmo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo informações colhidas junto ao 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o baleamento foi por volta de uma hora da manhã. A vitima, que trabalhava como soldador, voltava para casa de bicicleta quando foi atingido pelos tiros, que o feriram no peito e no pescoço. Segundo algumas testemunhas, os assassinos que cometeram o atentado estavam em um carro branco.

Logo após o baleamento de José e a fuga dos atiradores, a população se concentrou em volta do homem, caído no meio-fio, ao lado de sua bicicleta e coberto de sangue. Sem saber muito bem o que deveria ser feito no momento de desespero, os populares decidiram colocar José em um carro particular e o levaram às pressas ao Hospital de Pronto-Socorro do Guamá. Lá, o homem faleceu, pouco tempo depois de ser atendido.

Rondas foram feitas logo após o crime, mas nenhum suspeito de participação no crime foi identificado. Até o momento, não se sabe o que pode ter servido de motivação aos assassinos. O caso é investigado pela Polícia Civil.