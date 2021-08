Homem é morto a tiros enquanto abastecia a moto em Castanhal

Na manhã desta quarta-feira, 04, um crime à plena luz do dia e na frente de diversas testemunhas chocou os moradores de Castanhal, município no nordeste paraense. Identificado como Rafael Silva Castro, o homem foi morto enquanto abastecia sua motocicleta em um posto, atingido na cabeça por pelo menos quatro disparos. A morte foi praticamente instantânea, e as próprias testemunhas constataram o óbito e chamaram as autoridades.

Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta das 10h, no posto de combustíveis bem no cruzamento das ruas Doutor Adailson da Silva Rodrigues e travessa José Ramos da Silva, no bairro do Jaderlândia. Rafael parou em um das bombas para abastecer sua moto. Logo após ele estacionar, um outro homem chegou em uma motocicleta modelo Honda Biz, aparentando ser mais um cliente do posto. Contudo, esse outro motociclista sacou uma arma de fogo e disparou na cabeça do rapaz. Concluído o ataque, ele acelerou seu veículo e fugiu em alta velocidade.

A cena do crime foi tomada por curiosos, que se aglomeraram em torno do corpo, Até o momento, não se sabe o que pode ter servido como motivação para o assassino tirar a vida de Rafael, e o 5º BPM, primeira força de segurança a chegar ao local, tenta colher algumas informações. A Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionada para remover o corpo da vítima.