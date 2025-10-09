Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros em Santarém; polícia investiga o caso

Moradores relataram que a motivação seria uma suposta rixa entre a vítima e um vizinho

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Eduardo Antonio Bueti, de 50 anos, a vítima do crime. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Eduardo Antonio Bueti, de 50 anos, foi morto a tiros no início da noite de quarta-feira (8/10), na comunidade de Ponta de Pedras, em Santarém, na região oeste do Pará. A vítima foi alvejada a tiros por arma de fogo de calibre 38 pelo suspeito, que empreendeu fuga após o homicídio e ainda não foi localizado.

Segundo o portal O Impacto, moradores relataram que a motivação seria uma suposta rixa entre Eduardo e o suspeito, identificado como Francisco das Chagas Góes Justo, que era vizinho da vítima.

Ainda conforme O Impacto, Francisco evadiu-se do local em um carro. No momento, ele segue sendo procurado pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

 

Polícia
.
