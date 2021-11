Homem é morto a tiros em Redenção, no sudeste do Pará

Conforme a Polícia Militar, Fernando Nascimento foi alvejado com vários tiros e morreu na avenida Castelo Branco, no chamado Setor Novo Horizonte, do município de Redenção, no sudeste paraense, na noite deste sábado (27). Com informações do site Ze Dudu.

Os PMs informaram também que a guarnição ao chegar à cena do crime isolou o local para resguardar vestígios da autoria a fim de facilitar o trabalho investigativo sobre o homicida, até então não identificado.

As Polícias Civil e Militar iniciaram as diligências, mas não têm informações sobre as motivações do homicídio. A Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança do Setor Novo Horizonte para tentar identificar quem matou Fernando.