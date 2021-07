Homem é morto a tiros em Garrafão do Norte e populares fazem 'pericia' no local

Na noite desta quarta-feira, 15, Francisco Alves Pereira, de 45 anos, foi morto a tiros em Garrafão do Norte. Em mais um caso de violência no Estado, o homem foi assassinado e ainda teve o corpo "analisado" por populares que, sem respeitar os protocolos de segurança nesses casos de homicídio, filmaram enquanto levantavam a camisa e contavam as perfurações de arma de fogo.

Segundo a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Capitão Poço, o crime foi por volta das 20h na Rua Carlos Gomes, esquina com a travessa Frei Damião. O homem jogava cartas no local quando os dois assassinos chegaram. As testemunhas que falaram com a PM disseram que pelo menos quatro disparos de arma de fogo foram deflagrados contra Francisco, também chamado de "Goiabão". O assassino seria um homem que chegou ao local de capacete e efetuou os disparos, enquanto o outro comparsa ficou aguardando na motocicleta, em frente ao bar. Depois de matar o homem, o assassino ainda roubou a carteira de Francisco.

Depois de morto, Francisco ainda teve o corpo manipulado por pessoas na cena do crime. Com um cigarro em mãos, um homem levanta a camiseta da vítima e começa a contar os ferimentos. Um outro homem diz: "foram três na cabeça", enquanto uma outra pessoa filma tudo, sem qualquer cuidado com a vítima, cercado de mais curiosos.

O trabalho de análise de um cadáver só pode ser feito pelas autoridades competentes, que no caso de Garrafão do Norte, seria a Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas de Castanhal. "Muitas pessoas daqui têm essa mania", diz o subcomandante da 10ª CIPM, tenente Maia. "Fica esse alerta para não fazerem isso, pois manipular desse jeito a cena do crime atrapalha, e muito, as investigações da Polícia Civil", solicita o oficial. Buscas foram feitas na região, mas até o momento, nenhum suspeito de ter participado do homicídio foi preso.