Homem é morto a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Parauapebas

Elziney Silva Moraes foi morto a tiros nas primeiras horas deste sábado (29), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 5 horas, na rua Costa e Silva, no bairro Altamira, em frente a uma distribuidora de bebidas.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima vestia uniforme e portava um crachá de empresa no momento do ataque. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local, antes da chegada do socorro.

A equipe da Delegacia de Homicídios esteve na cena do crime e acionou a Polícia Científica para remoção do corpo e necropsia no Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, a polícia não informou se algum pertence da vítima foi roubado, tampouco se ele vinha sofrendo ameaças antes do homicídio.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis.