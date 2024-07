Homem é morto a tiros e outro fica ferido na manhã desta quinta-feira em Castanhal

Um homem, identificado como Júlio José de Castro Sodré, de 45 anos, morreu e um outro rapaz sem identidade confirmada ficou ferido após um atentado a tiros, na manhã desta quinta-feira (4), em Castanhal, no nordeste paraense. O caso ocorreu na avenida Maximino Porpino, no bairro Novo Estrela, enquanto os dois seguiam de moto pela via. De acordo com as primeiras informações, a vítima, que era segurança, morreu no local. Já o outro baleado, que era motorista de aplicativo e conduzia a moto, foi conduzido para um hospital da região.

Ainda de acordo com relatos iniciais, Júlio e o motoqueiro foram surpreendidos com vários disparos de arma de fogo - de autoria não identificada. Segundo testemunhas, o alvo dos criminosos seria José, que estava na parte de trás da moto. Junto ao corpo dele foi encontrado um revólver.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Científica. Até o momento, não há informações sobre o estado da vítima que ficou baleada.

José possuía um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela comarca de Mãe do Rio do Pará, conforme informações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Ele estava foragido desde 2020, segundo detalhes do processo, que esem andamento desde aquele ano.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.