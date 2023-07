Homem é morto a tiros e mulher fica ferida, em Ananindeua, na noite desta quarta (26)

Um homem foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida, na noite desta quarta-feira (26), na passagem Regina, no condomínio Novo Cristo, bairro do Icuí, em Ananindeua. As vítimas não foram identificadas. As primeiras informações apuradas pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, apontam que os suspeitos realizaram disparos de arma de fogo contra o casal e empreenderam fuga.

Não há detalhamento sobre as circunstâncias do ocorrido. Os criminosos não foram identificados. O homem morreu no local, enquanto a mulher foi socorrida com vida para um hospital mais próximo. O estado de saúde dela é desconhecido.

Equipes da Polícia Científica foram acionadas para fazer a análise e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Buscas são feitas na tentativa de loc​alizar os suspeitos do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.