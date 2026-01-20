Homem é morto a tiros dentro de casa em Curionópolis, no sudeste paraense

Um homem identificado como Reilson Clarindo foi morto a tiros na última segunda-feira (19), no bairro Chamolândia, em Curionópolis, no sudeste paraense. A vítima, assassinada dentro da própria casa, localizada na Rua 9, foi atingida por pelo menos seis disparos, segundo as primeiras informações, e morreu no local.

Vizinhos relataram ter ouvido vários disparos de arma de fogo na residência e, em seguida, avistaram uma dupla usando capacetes fugindo do local, conforme o Correio de Carajás. Era pouco mais das 19 horas quando uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e informada sobre o crime.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com testemunhas que relataram ter ouvido os disparos e notado uma movimentação suspeita na rua. Segundo os moradores, os criminosos fugiram em uma motocicleta.

Dentro da residência, o corpo da vítima foi encontrado com ferimentos na cabeça, no rosto e no antebraço. Seis cápsulas de calibre 38 deflagradas foram encontradas próximas ao corpo. Além da Polícia Civil, a Perícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento da rua.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.