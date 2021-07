Homem é morto a tiros dentro de casa em Capitão Poço

Por volta das 19h30 desta segunda-feira, 12, Francisco Alex Siqueira do Nascimento, de 27 anos, foi morto a tiros por homens que invadiram sua casa em Capitão Poço, município do nordeste paraense.

De acordo com a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi registrado na Vila Santa Luzia do Induá, uma comunidade na zona rural do município. Quando a guarnição da PM chegou ao local, constataram que Alex, como a vítima era chamada, havia sido morto nos fundos da casa de seu pai, caindo sem vida após ser atingido pelos disparos.

Na noite de ontem, Alex estava na casa onde morava com a família quando uma pessoa o chamou da rua. Ele saiu e conversou com esse visitante, e em seguida, entrou em seu quarto para trocar de roupa, pois aparentemente, o conteúdo da conversa que ele teve fez com que ele precisasse sair para resolver algo urgente. Contudo, antes que pudesse deixar a residência, os assassinos chegaram.

Não se sabe quantas pessoas participaram da ação, já que as pessoas que estavam na casa no momento do ataque não conseguiram dar detalhes sobre os assassinos, dizendo apenas que os homens que mataram Alex estavam encapuzados e passaram muito pouco tempo no local, matando o rapaz e fugindo imediatamente. Eles dispararam pelo menos dez vezes.

Ainda de acordo com a CIPM, Alex tinha diversas passagens pelo sistema de segurança, sendo detido por crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos na região. Esse fato pode ter ligação com sua morte, e deve ser considerado nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.