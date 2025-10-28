Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a tiros dentro de casa em Canaã dos Carajás

Uma das suspeitas é de que dois homens em uma motocicleta possam ter envolvimento no crime

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

José Henrique Ribeiro Santana, de 31 anos, foi morto a tiros na noite de ontem, segunda- feira (27) dentro de casa, na Rua Nelson Mandela, Bairro Novo Paraíso, em Canaã dos Carajás. Uma das suspeitas é de que dois homens em uma motocicleta possam ter envolvimento no crime.

Segundo portal Correio de Carajás, a ex-companheira de José Henrique relatou à Polícia Militar que ambos estavam em frente à casa quando ela foi ao banheiro. Depois disso, a mulher ouviu os disparos de arma de fogo. Ao sair, encontrou a vítima caída no chão.

Sobre os suspeitos na moto, a PM soube que o garupa do veículo carregava uma mochila nas costas. Após os disparos, eles fugiram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de José, que estava caído em um cômodo do imóvel.

Ainda conforme o Correio, os policiais preservaram o local até a chegada da Polícia Civil. Durante a perícia, cinco cápsulas de calibre .40 foram recolhidas.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

 

polícia

homem é morto a tiros

dentro de casa

canaã dos carajás

