Homem é morto a tiros dentro de casa, em Belém, na tarde desta sexta-feira

Um homem foi baleado e morto dentro da casa dele, na tarde desta sexta-feira (20), em Belém. O homicídio ocorreu na travessa Timbó, entre a avenida João Paulo II e a passagem São Pedro, no bairro do Marco.

Segundo as primeiras informações, desconhecidos invadiram a residência do homem, no qual atiraram várias vezes. Ele morreu no local. Os criminosos chegaram ao local em um Gol branco. A Polícia Científica do Pará, que confirmou o homicídio, foi acionada para atender essa ocorrência. A vítima ainda não foi identificada.