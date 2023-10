Ex-vereador de Moju é preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas

Um ex-vereador do município de Moju foi preso por uma força-tarefa da Polícia Civil do Pará, montada, nesta sexta-feira (20), para cumprir 14 mandados de busca e apreensão domiciliares, relacionados às supostas práticas dos crimes de extorsão, roubo e associação criminosa nos municípios de Moju e Tailândia, no nordeste do Pará.

Durante a ação, o ex-vereador Walber Pacheco Silva, o “Dadá”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A droga foi encontrada pelo cão farejador da Guarda Municipal de Belém. Celulares, computadores, mídias de armazenamento de dados e caderno com anotações foram apreendidos. Em 2018, quando ainda era vereador, ele já havia sido preso pela Polícia sob a mesma acusação.

Segundo o delegado Mhoab Khayan, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, as investigações apontam que os suspeitos têm envolvimento em exigências de pagamentos de valores por comerciantes, prática de roubos e cobrança de valores por membros de facção para a manutenção do grupo criminoso.

"Nossas equipes estão de parabéns. Conseguimos cumprir todos os mandados expedidos pela Justiça após representações da equipe policial da Delegacia de Moju. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e vários celulares, computadores, cocaína e dispositivos de dados foram apreendidos e serão periciados para auxiliar outras investigações", disse o delegado.

Equipes da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), com apoio de policiais civis da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e uma guarnição da Guarda Municipal de Belém utilizando o Canil (GMB), atuaram no cumprimento das ordens judiciárias.

O delegado Hennison José Jacob Azevedo, titular da DPI, destacou a importância das apreensões. "A operação foi exitosa e com essas apreensões iremos avançar nas apurações e identificar outros suspeitos. O trabalho investigativo é fundamental para identificar a dinâmica dos crimes, e com isso também iremos descobrir ligações com delitos praticados na região”, destacou.

Para o delegado-geral, Walter Resende, a operação policial é resultado do esforço e compromisso da PCPA em combater as organizações criminosas em todo o território paraense. “Mais uma vez a Polícia Civil se mostra atuante no combate ao crime organizado. Nossas equipes são treinadas e equipadas para lidar com situações extremamente perigosas e desafiadoras", disse. "Por meio de nossas investigações qualificadas, iremos dar andamento aos trabalhos de polícia judiciária que estão sendo realizados pelas delegacias do interior em parceria com outras unidades especializadas. As diligências continuam para identificar outros suspeitos”, concluiu.