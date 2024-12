Homem é morto a tiros dentro de carro de passeio em Ananindeua

Um homem identificado como Daniel Ferreira Farias foi morto a tiros dentro de um carro de passeio no Centro de Ananindeua. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (21/12), quando a vítima estava parada na Avenida Cláudio Sanders, esquina com a Travessa Zig, uma área comercial. Segundo as informações da Polícia Militar, um homem que estava em uma motocicleta foi apontado por testemunhas como o autor do crime.

Conforme a PM, o crime ocorreu por volta de 1h30 da madrugada. Uma viatura foi acionada por pessoas que passavam pela área e presenciaram o assassinato. As testemunhas informaram que a vítima estacionou o carro em frente a um estabelecimento comercial. Momentos depois, o assassino chegou em uma moto azul e desferiu os tiros. Daniel morreu na hora.

A PM fez a busca pelo nome da vítima nos registros policiais e informaram que Daniel não tinha passagem e nenhum outro tipo de envolvimento com crimes. Até o momento, as causas do assassinato e a autoria são desconhecidas. Ainda conforme a polícia, as investigações irão apurar se o caso pode ter se tratado de um latrocínio ou crime passional, uma vez que as testemunhas relataram já ter visto Daniel outras vezes no local onde o crime ocorreu e por volta do mesmo horário.

Segundo a Polícia Civil, a morte já está em apuração. “O caso foi registrado na Seccional de Ananindeua. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”, comunicaram.