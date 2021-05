Homem é morto a tiros após tentar assaltar policial civil no bairro de São Brás, em Belém

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros após tentar assaltar um policial civil, no bairro de São Brás, em Belém, na noite desta segunda-feira (24). Segundo informações da Polícia Militar, o homem, acompanhado de outros três assaltantes, havia sequestrado um motorista de aplicativo, e o bando estava praticando assaltos em vários bairros da cidade. Os outros três bandidos conseguiram fugir do local no veículo roubado. O motorista que era mantido como refém foi solto e não sofreu nenhum ferimento.

O 2º Tenente Josafam, da Polícia Militar do Pará (PMPA), informou que a quadrilha sequestrou o motorista de aplicativo na avenida Gentil Bittencourt, com o objetivo de praticar assaltos no veículo enquanto o mantinham como refém. Em seguida, o bando saiu por várias ruas da capital à procura de um alvo para assaltar.

Eles passaram pelo bairro de Fátima, depois tentaram assaltar uma funerária na avenida Governador José Malcher, mas desistiram. Então, seguiram para o bairro de São Brás e, quando passavam pela travessa Três de Maio, entre as avenidas José Malcher e Magalhães Barata, por volta das 21h, decidiram parar o carro para assaltar um homem que chegava em sua residência, sem saber que ele era um policial civil e estava armado.

Homem ainda conseguiu correr, mas deixou sandálias para trás e depois tombou em frente a um prédio (Eli Pamplona/ O Liberal)

Um dos assaltantes ficou dentro do veículo, rendendo o motorista, e os outros dois desceram para abordar o policial e anunciar o assalto. Quando um deles apontou a arma para o policial, ele sacou seu revólver e deu dois tiros no homem, que ainda chegou a atravessar a rua, mas tombou em frente a um prédio que fica do lado direito da avenida.

Após um dos assaltantes ser baleado, os outros entraram no veículo e seguiram em direção ao Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás. "Por lá, um deles pegou um mototáxi, os outros dois pegaram uma van, e tomaram rumo desconhecido", disse o 2º Tenente Josafam.

Imediatamente, a Polícia Militar iniciou as diligências para localizar os suspeitos, que até às 22h30 ainda não haviam sido localizados. "Todos os nossos batalhões foram acionados, principalmente nas áreas mais prováveis de se encontrar esses elementos. Está sendo uma verdadeira caçada", concluiu o policial.