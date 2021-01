Homem é morto a tiros após perseguição no bairro do Guamá, em Belém

Um homem foi morto a tiros, no início da tarde desta terça-feira (19), no bairro do Guamá, em Belém. Segundo testemunhas, Wendel Claudio de Souza, de 25 anos, tentou correr dos algozes, mas foi alcançado e morto em frente a um pequeno mercadinho na passagem Paz de Souza, com a Rua Caraparu.

De acordo com o sargento Mário, da Polícia Militar, o acionamento via Centro Integrado de Operações (CIOp) ocorreu às 13h30, o que indica que o crime tenha ocorrido por volta das 13h. O horário escolhido foi um momento de baixa circulação de pessoas, potencializado por conta da chuva que caiu nas primeiras horas da tarde em Belém.

Segundo testemunhas informaram aos policiais, homens em um carro vermelho seriam os autores dos disparos. Não há informações de quantas pessoas participaram do crime. Os assassinos fugiram. A motivação do homicídio, entretanto, ainda é desconhecida e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Apesar da fraca chuva que caiu na capital paraense, muitos curiosos acompanharam a cena em posse de suas sombrinhas - e também sem qualquer outra proteção necessária em meio à pandemia, como máscaras, por exemplo.

O local foi isolado por policiais militares até a chegada de uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) e da remoção, por parte do Instituto Médico Legal (IML).

Muito abalados, familiares se reservaram ao direito de não comentar o caso ou falar com a reportagem.

Não há informações se a vítima tinha passagens pela polícia.