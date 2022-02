Homem é morto a tiros ao tentar assaltar barbearia, na Marambaia

Um assalto a uma barbearia, localizada na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém, terminou com um suspeito baleado e morto, na noite desta sexta-feira (25).

A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou a ocorrência por volta das 23h10.

De acordo com informações de testemunhas, no estabelecimento, havia um policial à paisana que teria revidado à ação criminosa e acabou atingindo um dos suspeitos, que morreu ainda no local.

O corpo do homem será periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML). Homens da Polícia Militar trabalham para preservar a área e dispersar os curiosos.