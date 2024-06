Homem é morto a terçadadas em Juruti; suspeito é preso e alega vingança como motivação

Jozenam Freitas Carvalho foi morto a terçadadas, na madrugada de sábado (8), durante uma festa em um bar de Juruti, oeste do Pará. O autor do crime, Carlos Alberto Nascimento, foi preso. Segundo as autoridades, o suspeito alegou que Jozenam teria matado seu irmão há cerca de 13 anos e que, por isso, o matou como forma de vingança.

Uma viatura da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM) foi acionada ao local do crime, na Rua Tancredo de Almeida Neves. Chegando lá, a PM encontrou Jozenam morto e os familiares aguardando corpo dele ser removido.

Com isso, a Polícia Civil foi acionada e logo iniciou as investigações do crime. Parentes da vítima e outras pessoas relataram aos agentes que Jozenam teria sido responsável pela morte do irmão de Carlos Alberto e que a morte da vítima teria sido motivada por vingança.

Após horas de buscas, o suspeito foi preso e confessou o crime. Ainda segundo a polícia, Jozenam Carlos teria se mudado para Juruti, onde conseguiu um emprego, e encontrou com Jozenam em uma festa e o matou a golpes de terçado. O suspeito, depois de capturado em uma ação coordenada pela PC e que contou com o apoio da PM, foi apresentado na delegacia de Juruti, onde permanece à disposição da Justiça.

