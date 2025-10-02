Homem é morto a pauladas após ter a casa roubada em Rondon do Pará; suspeito é preso

Um homem identificado como Vinícius Almeida Rocha foi encontrado morto com sinais de espancamento em Rondon do Pará, no sudeste do estado. O corpo da vítima foi localizado na madrugada desta quinta-feira (02), próximo a um frigorífico, na BR-222. Um suspeito de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Civil horas após o homicídio.

Segundo as informações iniciais, o corpo foi encontrado por volta das 4h30. A vítima estava com o rosto deformado e apresentava marcas compatíveis com golpes de objeto contundente, possivelmente pauladas. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito. De acordo com o portal Rondon News, a mãe da vítima informou que manteve contato com o filho por volta das 19h de quarta-feira (1º). Já por volta das 4h20, ao chegar à rodoviária local, ela teria enviado uma mensagem para Vinícius, mas não obteve resposta. Neste mesmo momento, ela teria avistado um carro, que seria de propriedade de uma tia da vítima, parado no local. No entanto, ainda segundo o relato do portal, em seguida, o veículo saiu em direção desconhecida.

Durante as apurações, a PM teria constatado que vários objetos haviam sido levados da residência de Vinicius, incluindo uma televisão de 64 polegadas, um veículo Celta de cor prata, um fogão, uma coifa, além de outros pertences pessoais não especificados. Após o homicídio, o carro foi localizado por volta das 10h15, abandonado no bairro Novo Horizonte. O local foi preservado para perícia e demais procedimentos investigativos.

Ainda segundo testemunhas, foi relatado para a polícia que o suspeito preso teria frequentado a casa de Vinícius na noite anterior ao crime. Ainda não há mais detalhes sobre a relação entre a vítima e o suspeito. No entanto, o homem detido já possui passagens pelo crime de roubo. O carro levado da casa da vítima e posteriormente abandonado foi encontrado próximo ao local de residência do suspeito.

A Polícia Civil e guarnições da PM se deslocaram até a residência do suspeito e o apresentaram na delegacia para os devidos procedimentos legais. Não há detalhes sobre qual seria a motivação para o homicídio ou se há outros envolvidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.