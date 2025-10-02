Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a pauladas após ter a casa roubada em Rondon do Pará; suspeito é preso

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (02), quando a vítima foi encontrada com sinais de violência

O Liberal
fonte

Homem é morto a pauladas após ter a casa roubada em Rondon do Pará. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Vinícius Almeida Rocha foi encontrado morto com sinais de espancamento em Rondon do Pará, no sudeste do estado. O corpo da vítima foi localizado na madrugada desta quinta-feira (02), próximo a um frigorífico, na BR-222. Um suspeito de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Civil horas após o homicídio.

Segundo as informações iniciais, o corpo foi encontrado por volta das 4h30. A vítima estava com o rosto deformado e apresentava marcas compatíveis com golpes de objeto contundente, possivelmente pauladas. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito. De acordo com o portal Rondon News, a mãe da vítima informou que manteve contato com o filho por volta das 19h de quarta-feira (1º). Já por volta das 4h20, ao chegar à rodoviária local, ela teria enviado uma mensagem para Vinícius, mas não obteve resposta. Neste mesmo momento, ela teria avistado um carro, que seria de propriedade de uma tia da vítima, parado no local. No entanto, ainda segundo o relato do portal, em seguida, o veículo saiu em direção desconhecida.

Durante as apurações, a PM teria constatado que vários objetos haviam sido levados da residência de Vinicius, incluindo uma televisão de 64 polegadas, um veículo Celta de cor prata, um fogão, uma coifa, além de outros pertences pessoais não especificados. Após o homicídio, o carro foi localizado por volta das 10h15, abandonado no bairro Novo Horizonte. O local foi preservado para perícia e demais procedimentos investigativos.

Ainda segundo testemunhas, foi relatado para a polícia que o suspeito preso teria frequentado a casa de Vinícius na noite anterior ao crime. Ainda não há mais detalhes sobre a relação entre a vítima e o suspeito. No entanto, o homem detido já possui passagens pelo crime de roubo. O carro levado da casa da vítima e posteriormente abandonado foi encontrado próximo ao local de residência do suspeito.

A Polícia Civil e guarnições da PM se deslocaram até a residência do suspeito e o apresentaram na delegacia para os devidos procedimentos legais. Não há detalhes sobre qual seria a motivação para o homicídio ou se há outros envolvidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é morto a pauladas

homicídio em Rondon do Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de tentativa de feminicídio e cárcere privado é preso em Moju

O investigado foi detido na comunidade Vila Moraes, zona rural do município

02.10.25 17h12

HOMICÍDIO

Homem é morto a pauladas após ter a casa roubada em Rondon do Pará; suspeito é preso

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (02), quando a vítima foi encontrada com sinais de violência

02.10.25 16h18

PRESO

Suspeito de agredir mulher em via pública é preso em Soure após testemunha denunciar crime

O homem foi detido pelas autoridades policiais após ser visto agredindo a vítima enquanto a mulher estava em uma motocicleta

02.10.25 15h28

POLÍCIA

Batida entre motocicletas na BR-010 termina com a morte de dois homens em Irituia

De acordo com as autoridades, as duas vítimas conduziam motocicletas e colidiram frontalmente entre si

02.10.25 12h58

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova no lixão no Marajó

O principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro de Camila Araújo da Silva, que está preso

01.10.25 12h05

POLÍCIA

Operação contra o tráfico de drogas é deflagrada no bairro do Guamá, em Belém

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nos endereços ligados a 11 locais investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, entre outros delitos

02.10.25 9h32

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas dentro de casa em Mãe do Rio

A Polícia Civil investiga o caso. Por enquanto, ninguém foi preso

02.10.25 8h45

POLÍCIA

OAB afasta presidente da subseção de Ananindeua para apurar denúncia de violência contra advogada

A vítima acusa o advogado de perseguição e injúria após o término do relacionamento que mantinham

02.10.25 12h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda