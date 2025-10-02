Corpo de homem é encontrado boiando no rio Tapajós, em Santarém

Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando no rio Tapajós, nas proximidades da orla de Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (2), quando trabalhadores acionaram a Polícia Militar e relataram que avistaram o corpo no local.

O Corpo de Bombeiros também foi informado sobre o cadáver e esteve na área para realizar o resgate. A vítima não foi identificada pelas pessoas que estiveram no local. Além disso, também não há mais detalhes sobre as circunstâncias da morte ou se o corpo apresentava sinais que indicassem um possível assassinato.

Ainda de acordo com os relatos preliminares, a suspeita é de que a vítima era um morador em situação de rua. O corpo passará por perícia para esclarecer as reais causas da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.