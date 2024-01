Cametá: homem é morto a facadas em possível tragédia familiar

Uma tarde de bebedeira que terminou numa possível tragédia familiar. Um homem foi assassinado a golpes de faca no final da tarde deste domingo (21), enquanto bebia com um grupo de amigos próximo a sua residência, no bairro Santa Maria, município de Cametá, no nordeste paraense. Seu tio é o principal suspeito do crime.

De acordo com relatos de testemunhas coletados pelos agentes da Polícia Militar no local, Paulo Henrique estava bebendo com amigos no Trevo de Santa Maria. Entre os presentes, estava um de seus tios, identificado preliminarmente como Ivan, cujo ele já havia se desentedido em outras ocasiões, inclusive sendo ameaçado de morte diversas vezes.

Segundo os relatos, Paulo Henrique e Ivan voltaram a brigar no início da tarde e durante a discussão o tio ameaçou quebrar uma garrafa no rapaz. A briga foi evitada pelos presentes, mas ambos continuaram bebendo juntos.

Em determinado momento, próximo ao final da tarde, Paulo Henrique saiu da mesa em que estava e disse aos presentes que logo retornaria. Foi nesse período de tempo que a vítima foi morta com pelo menos seis facadas que atingiram principalmente a região das costas e do tórax.

Após perceber a demora de Paulo Henrique, um dos presentes decidiu procurá-lo, encontrando-o já sem vida no quintal de uma das residências das proximidades. Segundo esta testemunha, que não será identificada, o tio de Paulo Henrique, que estava embriagado, não foi encontrado no local, o que levantou as suspeitas de todos.

Após os relatos, equipes da PM realizaram diligências em busca do tio da vítima, que não foi encontrado até o fechamento desta edição. A mãe da vítima foi ao local do crime e confirmou que Paulo Henrique e o tio tinham desavenças por causa de “bebida”, mas que o filho não merecia morrer assim.