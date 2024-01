Homem é morto a facadas em Paragominas; suspeito foi preso

Alberto Magno Soares foi morto a facadas, na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Promissão, em Paragominas, no sudeste do Pará. O suspeito de cometer o crime foi detido horas depois.

Segundo o portal Boletim de Ocorrência Paragominas, o crime aconteceu durante uma confusão entre um casal que residia próximo à casa de Alberto. O suspeito estaria agredindo a companheira dentro de casa e, durante a fuga, se aproximou de Magno e o atacou.

O homem esfaqueado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paragominas.

Militares do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) fizeram buscas pelo suspeito na casa da irmã dele. Mas não o encontraram. Porém, assim que uma guarnição passou pela Rua Amoirés, bairro Jaderlândia, avistaram ele.

O preso foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

O corpo de Alberto Magno Soares será conduzido para ser velado e sepultado no município de Santa Helena, no estado do Maranhão, onde residem seus familiares. Nesta terça-feira (9), a Polícia Civil informou que "um homem foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça".