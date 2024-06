Homem é morto a facadas e suspeito do crime acaba preso, em Pacajá

José Antônio de Almada foi morto a facadas na tarde de quinta-feira (20/06), no município de Pacajá, sudoeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, o principal suspeito do crime, identificado como Laurindo Carlos de Jesus, foi preso horas após o caso, no bairro JB.

As informações sobre o crime apontam que tudo ocorreu por volta de 17 horas, em um estabelecimento comercial na avenida 22 de Maio. Populares informaram às autoridades que o suspeito e a vítima tiveram um desentendimento e iniciaram uma discussão. Durante a situação, Laurindo teria pego um facão, popularmente conhecido como peixeira, e golpeou José Antônio. Depois do crime, o suspeito teria ido embora normalmente do bar.

Pessoas que estavam na área ainda acionaram uma ambulância, que fez o socorro da vítima para uma unidade de saúde de Pacajá. No entanto, José Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu horas após dar entrada no local. Depois de receber as informações sobre o suspeito do crime, agentes da Polícia Civil iniciaram as buscas pelo investigado.

Os agentes realizaram a busca pessoas após localizarem o suspeito do esfaqueamento e, na ação, encontraram com Laurindo Carlos a faca utilizada no crime. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos pertinentes e está à disposição da justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação.