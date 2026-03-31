Homem é morto a facadas após ter a casa invadida em Barcarena

Um homem identificado como Edemilson das Dores de Souza, conhecido como “Didi”, de 56 anos, foi assassinado a golpes de faca na segunda-feira (30), no município de Barcarena, no nordeste do Pará. O crime ocorreu nas proximidades da comunidade do Ama, na zona rural da cidade. Segundo as informações iniciais, a vítima teve a casa invadida por dois suspeitos, que cometeram o crime.

De acordo com informações policiais, uma guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia de possível homicídio. Ao chegar ao local, as viaturas já encontraram a vítima sem vida dentro da residência, com diversas perfurações provocadas por arma branca. Próximo ao imóvel, duas bicicletas foram localizadas.

Edemilson foi encontrado na sala da casa e depois foi constatado que no corpo havia cerca de 11 golpes de faca. Familiares relataram que dois suspeitos teriam sido vistos no interior do imóvel e que a entrada pode ter ocorrido por uma janela que costumava permanecer aberta.

A área foi isolada para os procedimentos periciais e o corpo foi removido pela Polícia Científica, sendo levado ao Instituto Médico Legal (IML) após os levantamentos iniciais realizados pela Polícia Civil. Durante buscas no local, os agentes constataram o desaparecimento de uma motocicleta da vítima, uma Traxx modelo JL125-9, que pode ter sido levada pelos autores do crime.

Ainda segundo relatos de familiares e vizinhos, além de consultas em sistemas de segurança, a vítima não possuía antecedentes criminais, nem mandados de prisão em aberto, tampouco histórico de envolvimento com atividades ilícitas. Edemilson seria uma pessoa conhecida na comunidade como sendo tranquila e de bom coração. O caso segue sob investigação para identificar e localizar os suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.