Homem é morto a facadas após ter a casa invadida em Barcarena
O suposto latrocínio ocorreu nas proximidades da comunidade do Ama, na zona rural da cidade.
Um homem identificado como Edemilson das Dores de Souza, conhecido como “Didi”, de 56 anos, foi assassinado a golpes de faca na segunda-feira (30), no município de Barcarena, no nordeste do Pará. O crime ocorreu nas proximidades da comunidade do Ama, na zona rural da cidade. Segundo as informações iniciais, a vítima teve a casa invadida por dois suspeitos, que cometeram o crime.
De acordo com informações policiais, uma guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia de possível homicídio. Ao chegar ao local, as viaturas já encontraram a vítima sem vida dentro da residência, com diversas perfurações provocadas por arma branca. Próximo ao imóvel, duas bicicletas foram localizadas.
Edemilson foi encontrado na sala da casa e depois foi constatado que no corpo havia cerca de 11 golpes de faca. Familiares relataram que dois suspeitos teriam sido vistos no interior do imóvel e que a entrada pode ter ocorrido por uma janela que costumava permanecer aberta.
A área foi isolada para os procedimentos periciais e o corpo foi removido pela Polícia Científica, sendo levado ao Instituto Médico Legal (IML) após os levantamentos iniciais realizados pela Polícia Civil. Durante buscas no local, os agentes constataram o desaparecimento de uma motocicleta da vítima, uma Traxx modelo JL125-9, que pode ter sido levada pelos autores do crime.
Ainda segundo relatos de familiares e vizinhos, além de consultas em sistemas de segurança, a vítima não possuía antecedentes criminais, nem mandados de prisão em aberto, tampouco histórico de envolvimento com atividades ilícitas. Edemilson seria uma pessoa conhecida na comunidade como sendo tranquila e de bom coração. O caso segue sob investigação para identificar e localizar os suspeitos.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
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