Homem é morto a facadas após briga generalizada em Xinguara

Valdemir Alves dos Santos foi morto a golpes de faca no município de Xinguara, no sul do Pará. O crime aconteceu na noite de sábado (11), na Rua das Esmeraldas, no Setor Marajoara 2, após uma confusão envolvendo várias pessoas.

Segundo informações iniciais, a vítima foi atingida na região do pescoço em uma briga generalizada. O corpo de Valdemir ficou caído em frente a uma vila de casas, onde ficava o imóvel em que ele morava. A situação causou medo entre moradores da área, que relataram momentos de correria durante o ocorrido. Não há informações sobre o que teria dado início à confusão.

Policiais militares do 17º Batalhão foram acionados por volta das 20h, logo após a confusão. Testemunhas informaram que, após o homem cair ao chão, os suspeitos fugiram em diferentes direções.

O corpo de Valdemir foi removido por uma funerária. As investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da Polícia Civil de Xinguara, que busca identificar e localizar os envolvidos. As circunstâncias que motivaram a briga também devem ser esclarecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.