Homem é flagrado importunando sexualmente passageira de van no Pará

Câmeras de um circuito interno de vigilância de uma van registraram, na tarde da última quinta-feira (16), uma passageira sendo importunada sexualmente por um homem. O transporte coletivo saiu de Castanhal, nordeste paraense, com destino a Belém.

VEJA MAIS

Por volta de 14h23, o circuito interno de vigilância do veículo, flagrou o crime. O suspeito, que aparece de camisa branca, fica ao lado da vítima, que mexe no celular. Ele vai para frente da mulher e coloca uma das mãos debaixo do vestido dela. A passageira empurra a mão do homem.

Depois disso, ele vira para trás e balança a cabeça para a vítima. Uma conversa ao fundo também é registrada, mas a qualidade do áudio não permite entender o que está sendo dito. O suspeito percebe a presença do equipamento de segurança e fica olhando fixamente para a câmera.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC) informa que o homem foi apresentado na delegacia do município de Santa Izabel para os procedimentos cabíveis. É por lá que o caso está sendo investigado. "Diligências são feitas para ouvir testemunhas e coletar mais informações", diz o texto.

O crime

De acordo com o artigo 215-A da Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, importunação sexual é praticar contra alguém, e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão de um a cinco anos, se o ato não constitui crime mais grave.