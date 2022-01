Homem é flagrado furtando cabos no bairro da Pedreira

Um homem foi flagrado furtados cabos de energia elétrica na avenida Pedro Miranda, em Belém, no começo da manhã desta quarta-feira (26/01). O caso foi denunciado por um perfil nas redes sociais. Mesmo sabendo que estava sendo filmado e com várias pessoas passando perto, o criminoso não se intimida e segue cortando os cabos com um terçado.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas comentaram que se trata de um conhecido ladrão de cabos de energia e que mais uma vez conseguiu escapar com mais cobre e causando prejuízos à população e danos ao patrimônio da empresa concessionária de energia. Não há registros junto à polícia do caso.