VÍDEO: Homem é flagrado destruindo motocicleta durante blitz em Canaã dos Carajás

Um caso curioso chamou atenção durante uma blitz de fiscalização realizada na avenida Antônio Benedito de Almeida, na cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, na noite desta quarta-feira (10). Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi flagrado destruindo uma motocicleta após ter o seu veículo apreendido.

Segundo relatos de testemunhas, o homem estava visivelmente inconformado com a apreensão. Imagens captadas por celular mostram o momento em que ele sobe no caminhão do guincho​, onde outras motos estavam sendo transportadas, e utiliza o capacete para destruir um dos veículos.

Após o ato de vandalismo, o homem desce do caminhão e tenta se retirar do local, mas é interceptado por policiais militares que estavam nas proximidades. No vídeo que circula nas redes sociais, um dos policiais é visto dando dois tapas no rosto do homem durante uma discussão entre os dois. O conteúdo exato da briga entre eles não pôde ser compreendido devido à qualidade do áudio.