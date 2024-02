Homem é flagrado arrancando barras do guarda-corpo e vidros da Estação BRT na Almirante Barroso

Um flagrante de desrespeito com o patrimônio público e também com usuários do sistema de transporte coletivo urbano em Belém foi feito na noite do último sábado (17), em Belém. A Guarda Municipal de Belém (GMB) conduziu um homem que foi apanhado arrancando duas barras do guarda-corpo, além dos vidros da Estação B.R.T (Bus Rapid Transit), na avenida Almirante Barroso com a travessa Lomas Valentinas, bairro do Marco.

Segundo os guardas municipais, a GMB foi acionada por meio do Disque-Denúncia 153 da instituição. Em sequência, foi contatada uma guarnição da área do Bosque Rodrigues Alves, na própria avenida Almirante Barroso.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem com as peças de alumínio e de vidro, todas embaladas em um saco plástico em cima de um carrinho de mão. O acusado foi detido em flagrante e conduzido para a Seccional da Sacramenta, onde o caso foi registrado.

Material furtado da estação do BRT no bairro do Marco, em Belém (PA) (Foto: Ascom GMB /Divulgação)

Alerta

A Guarda Municipal alerta que depredação ou destruição do patrimônio público é considerado crime e está previsto no artigo 163 do Código Penal. Em 2023, foram 29 ocorrências feitas pela GMB relacionadas à depredação do patrimônio público.

"É extremamente importante que, ao presenciar atos de vandalismo, a população contribua com denúncia para a preservação dos Patrimônios Públicos, ligando para a Guarda Municipal por meio do número 153", repassa a Guarda Municipal de Belém.