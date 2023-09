Homem é flagrado agredindo companheira na rua, em Goiás

Na última quarta-feira (6), moradores da rua no Entorno do Distrito Federal, no município de de Luziânia, Goiás, registraram imagens de violência de um homem contra uma mulher no meio da rua.

O vídeo mostra o homem chutando, puxando e arrastando a mulher pela rua. De acordo com o Metrópoles, a confusão começou por volta de 23h30 quando os vizinhos escutaram os gritos.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando a equipe policial chegou ao local o casal já não estava mais na rua. Os policiais chegaram a bater na porta da casa indicada pelos vizinhos, mas ninguém atendeu.

Diante disso, o casal não foi identificado, mas a informação é que a Polícia Militar repassou a informação a Polícia Civil, que está responsável em investigar o caso para identificar o agressor e a vítima.