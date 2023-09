Homem que não aceitava término do relacionamento é preso por violência doméstica na Grande Belém

Mateus de Souza Santos foi preso na manhã da última terça-feira (6), no distrito de Murinim, no município de Benevides, por violência doméstica e outros delitos. A vítima, que é ex-companheira do suspeito, procurou a polícia para informar que estava sendo ameaçada por Mateus, pois ele não aceitava o término do relacionamento.

As equipes policiais deram início às diligências e conseguiram localizar o homem. Mateus recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Benfica/Murinim, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, onde foi autuado pelos crimes de ameaça, violência psicológica e perseguição, tendo sido requerida m​edida protetiva.