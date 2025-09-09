Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é ferido a marteladas após briga com companheira, em Itaituba

A PM informou que os agentes se deslocaram até o local e encontraram o homem com ferimentos no olho e na cabeça

O Liberal

Um homem ficou ferido após a companheira atingi-lo com golpes de martelo após uma briga no fim da noite de segunda-feira (8/9), no bairro Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A Polícia Militar atendeu à ocorrência.

A PM informou que os agentes se deslocaram até o local e encontraram o homem com ferimentos no olho e na cabeça. Conforme o Portal Giro, ele relatou ter sido agredido pela companheira depois de terem discutido.

A mulher, ainda de acordo com o Portal Giro, alegou que também havia sido agredida e que revidou, atingindo o companheiro com golpes de martelo. Ambos receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao Hospital Regional do Tapajós. O homem permaneceu internado em observação.

O caso foi apresentado na Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.
 

 

