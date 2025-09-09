Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carros atolam na Praia do Amor após fortes chuvas que atingiram Outeiro

O vídeo que circula nas redes sociais mostra dois veículos presos na água

O Liberal
fonte

Carros atolam na Praia do Amor após fortes chuvas que atingiram Outeiro. (Foto: Redes Sociais)

Dois carros de passeio ficaram atolados na Praia do Amor, em Outeiro, distrito de Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos presos na água e um grupo de pessoas ao redor tentando realizar a retirada dos automóveis. A gravação teria sido feita na noite de domingo (7), após a forte chuva que caiu na região e também causou o destelhamento de vários imóveis.

Segundo os relatos de moradores, publicados nas redes sociais, a chuva teria coincidido com a maré alta no local. Os veículos, que estariam na areia, ficaram atolados. O vídeo mostra um carro branco e um prateado na água. As imagens não mostram, mas testemunhas relataram que um terceiro veículo, que seria uma Hilux, apareceu para ajudar e conseguiu retirar os veículos, puxando-os da água.

Temporal

A chuva na noite de domingo deixou diversos prejuízos em várias áreas de Outeiro. O temporal teve forte ventania e chegou a virar um carro de lanches estacionado na localidade conhecida como Pistão. O espaço é conhecido por concentrar pontos de alimentação.

Na manhã seguinte ao temporal, vários moradores contabilizaram os prejuízos. Várias casas ficaram destelhadas no bairro da Água Boa. A Defesa Civil de Belém esteve nos locais afetados, acompanhada de integrantes do Corpo de Bombeiros. Ao menos oito casas foram atingidas na região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), imagens de satélite registraram nuvens cumulonimbus sobre a Região Metropolitana de Belém, com pancadas de chuva localizadas em Outeiro. A combinação de convecção, alta umidade e temperatura favoreceu o desenvolvimento de linhas de instabilidade.

Palavras-chave

carros atolados
Polícia
.
