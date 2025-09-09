Carros atolam na Praia do Amor após fortes chuvas que atingiram Outeiro

Dois carros de passeio ficaram atolados na Praia do Amor, em Outeiro, distrito de Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos presos na água e um grupo de pessoas ao redor tentando realizar a retirada dos automóveis. A gravação teria sido feita na noite de domingo (7), após a forte chuva que caiu na região e também causou o destelhamento de vários imóveis.

Segundo os relatos de moradores, publicados nas redes sociais, a chuva teria coincidido com a maré alta no local. Os veículos, que estariam na areia, ficaram atolados. O vídeo mostra um carro branco e um prateado na água. As imagens não mostram, mas testemunhas relataram que um terceiro veículo, que seria uma Hilux, apareceu para ajudar e conseguiu retirar os veículos, puxando-os da água.

Temporal

A chuva na noite de domingo deixou diversos prejuízos em várias áreas de Outeiro. O temporal teve forte ventania e chegou a virar um carro de lanches estacionado na localidade conhecida como Pistão. O espaço é conhecido por concentrar pontos de alimentação.

Na manhã seguinte ao temporal, vários moradores contabilizaram os prejuízos. Várias casas ficaram destelhadas no bairro da Água Boa. A Defesa Civil de Belém esteve nos locais afetados, acompanhada de integrantes do Corpo de Bombeiros. Ao menos oito casas foram atingidas na região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), imagens de satélite registraram nuvens cumulonimbus sobre a Região Metropolitana de Belém, com pancadas de chuva localizadas em Outeiro. A combinação de convecção, alta umidade e temperatura favoreceu o desenvolvimento de linhas de instabilidade.