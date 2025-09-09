Capa Jornal Amazônia
Polícia

Motociclista é arremessado após colisão com ônibus no Marajó

O condutor da moto, supostamente, teria avançado a preferencial quando o coletivo o atingiu

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o momento da colisão entre a motocicleta e o ônibus. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um motociclista foi atingido por um ônibus na noite desta segunda-feira (8/9), em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. Uma câmera de segurança registrou o acidente, que ocorreu no centro do município.

A filmagem foi divulgada pelo portal Notícia Marajó e, pelas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista, que seguia pela Rua Cearense, tenta atravessar a via, mas é atingido pelo coletivo que trafegava pela Rua Paulo Ribeiro. Com o impacto, a vítima é arremessada para a calçada.

Segundo o Notícia Marajó, o condutor da moto, supostamente, teria avançado a preferencial. O motociclista, que seria morador de uma comunidade quilombola, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Salvaterra. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

 

Polícia
