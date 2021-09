Homem é executado pelas costas na feira do Bengui, em Belém

O operador de máquinas Arnaldo da Conceição Silva, de 45 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, na feirinha do bairro do Bengui, em Belém, na noite desta terça-feira (21). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada quando foi alvejada pelas costas, em um crime que tem características de execução. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu por volta das 21h, na pequena feira que fica localizada no cruzamento entre as ruas São Clemente e Ajax de Oliveira. Arnaldo estava sentado conversando com amigos, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Um deles desceu do veículo, se dirigiu até a vítima, sacou uma arma de fogo e realizou um único disparo, na região da nuca.

Arnaldo morreu na hora, sem chance de se defender. A Polícia Militar foi acionada para isolar o local do crime, enquanto a Polícia Civil deu início às investigações. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) realizou a perícia criminal e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) por volta das 22h30.

Corpo da vítima ficou estirado sobre a bancada da feirinha do Bengui (JP Jussara/ O Liberal)

"Segundo informações de familiares, a vítima era alcoólatra, e vinha sempre neste local beber com amigos. Não se sabe o motivo, pois dizem que era uma pessoa querida no bairro", explicou o perito criminal Gilberto Almeida. "Existe uma lesão no pulso esquerdo dele, não se sabe se foi um tiro de raspão ou ferida por corte de faca. O tiro foi na nuca, por trás. Sem dúvidas, trata-se de uma execução".

A PM fez consultas ao Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), e foi constatado que Arnaldo não possuía nenhum antecedente criminal. Moradores da área disseram que ele residia próximo à feirinha onde foi morto, e que não possuía nenhuma desavença e era bem quisto pela vizinhança. A dupla subiu na motocicleta e tomou rumo desconhecido após cometer o crime.

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.