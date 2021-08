Homem é executado com tiro na cabeça em frente à própria residência

Um homem identificado como Zaqueu da Costa, de 42 anos, foi assassinado com um tiro na manhã desta segunda-feira (23), na porta da própria residência, no bairro Mini Indústria, em Uruará, sudoeste do Pará. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime, que tem características de execução. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso. As informações foram publicadas pelo portal Gazeta Real.

Testemunhas disseram aos policiais que o crime ocorreu por volta das 7h50, na porta do imóvel, quando um homem se aproximou e efetuou o disparo, que acertou na cabeça da vítima. Ainda segundo a Polícia Civil, familiares de Zaqueu contaram que ele era usuário de drogas. Não se sabe se este fato teria alguma relação com a motivação do assassinato.

A equipe de plantão da PC, à frente o investigador Eládio Cruz e o escrivão Ivan Santos, esteve no local para fazer os primeiros levantamentos e iniciar as investigações. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) também foi ao local do crime para fazer a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O atirador tomou rumo desconhecido após executar a vítima. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.