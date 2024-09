Homem é executado com cinco tiros após cair em 'casinha' no Icuí

Um homem identificado como João Alves dos Santos Neto, 35 anos, foi assassinado com cinco tiros frontais na noite de ontem, na rua 07 de Setembro, entre as passagens União e Rodolfo Dias, próximo à Feira da Samambaia, no bairro do Icuí, em Ananindeua. A equipe de reportagem do Amazônia esteve no local do crime para cobrir os detalhes da ocorrência.

De acordo com informações preliminares de familiares no local, João, que é ex-detento do sistema prisional, com passagens por crimes relacionados ao tráfico de drogas, estava em sua residência, na rua Anápolis, que fica próximo ao local do crime, quando um indivíduo em uma motocicleta o chamou em casa.

Segundo relatos da vizinha e amiga, que não quis se identificar, o suspeito teria chamado João para sair e, posteriormente, ele seguiu o homem de moto até o local onde foi executado. A motivação para o crime ainda é desconhecida, e as circunstâncias em que o homicídio ocorreu estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Aos agentes, ninguém soube dizer quem era o homem que chamou João para morrer.

No local do crime, a filha de João, visivelmente emocionada e gritando muito, relatou que não conhecia o homem que foi chamar seu pai e afirmou que acredita que o assassinato possa ter sido uma “casinha” que armaram para ele. Ela e outros familiares e amigos da vítima, que preferiram não se identificar, foram abordados pela equipe de reportagem, mas não forneceram mais detalhes sobre o ocorrido.

Foi confirmado que João Alves dos Santos Neto tinha antecedentes criminais relacionados com o crime de tráfico de drogas. Em um de seus braços havia uma tatuagem de uma carpa, símbolo utilizado por membros de facções criminosas como forma de mostrar que são membros.

A investigação prossegue com a análise de possíveis motivos e identificação dos responsáveis pelo homicídio. A Polícia Civil continua coletando informações e buscando testemunhas para esclarecer os fatos e conduzir o caso a uma resolução.