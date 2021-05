Homem é executado a tiros por dupla em moto, na zona rural de São Geraldo do Araguaia

Rosivaldo Sobrinho de Carvalho, de 34 anos, foi executado a tiros no final da tarde de quarta-feira (19), na localidade conhecida como "Invasão Conquista II", na zona rural de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará. Os autores do crime ainda não foram identificados, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi morta por volta das 18h30. A companheira de Rosivaldo relatou que os dois voltavam de um banho em um igarapé próximo de casa, quando viram dois homens em uma motocicleta Honda Bros branca.

Assim que o casal se aproximou, os homens mandaram que ela corresse e não olhasse para trás. Ela obedeceu e, em seguida, escutou os seis disparos de arma de fogo e o veículo utilizado pelos criminosos se afastando.

A companheira de Rosivaldo informou às autoridades que ele realizava trabalho braçal e que não sabia de nenhuma confusão que ele tenha se envolvido. Ele deixa três filhos. Ainda segundo a mulher, o pai da vítima mora na Vila Sororó, em Marabá.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.