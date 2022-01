Homem é executado a tiros no Curió-Utinga; vítima ainda não foi identificada

Um homem foi encontrado morto na estrada Buiu-Suquara, também conhecida popularmente como a estrada da Cosanpa, no bairro Curió Utinga. Uma estrada de terra com esburacada e, por conta da forte chuva que caiu neste domingo (9), de acesso bem difícil.

A vítima, que aparenta cerca de 40 anos, não foi identificada, por não portar qualquer documento oficial de identificação De acordo com as Polícias Civil e Militar, que estão no local do crime, neste domingo.

Equipe das Polícia Militar, Civil e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves realizam os trabalhos de averiguação e coleta de vestígios que possam levar a autoria do homicídio.