Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 19, na rua do Cajuí, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Não há informações sobre as circunstâncias do homicídio. A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do cadáver.

