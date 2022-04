Corpo de pedreiro é encontrado amarrado em rio, sem orelhas e olhos, em São Paulo

O corpo do pedreiro Edemilson Dias, de 38 anos, foi encontrado depois de quase uma semana desaparecido em Buri, cidade do interior de São Paulo.

O homem foi encontrado morto dentro do Rio Apiaí na quinta-feira (14). De acordo com informação da polícia reportada pelo G1, o corpo estava com braços e pernas amarradas, olhos e orelhas foram arrancados, e o pedreiro também tinha três marcas de tiro na cabeça.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Edemilson foi encontrado por um pescador da região quando estava boiando, preso na vegetação, próximo das margens do rio. O homem estava desaparecido desde 8 de abril.

O corpo foi reconhecido no local por familiares de Edemilson e em seguida foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames. O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo.