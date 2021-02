Homem é executado a tiros na orla de Igarapé-Miri

Um homem identificado como Leidson Lobato dos Santos, vulgo "Hulk", de 26 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (21), na orla do município de Igarapé-Miri. A polícia ainda investiga a motivação do crime, que possui características de execução. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 2h30 da madrugada, a equipe de plantão recebeu a informação de que havia ocorrido um homicídio na orla do município, e que o corpo ainda se encontrava no local.

Chegando no local informado, os policiais constataram a veracidade da informação. Familiares da vítima contaram que ele residia no bairro Matinha, e não souberam informar quem foram os autores do crime e nem a motivação do mesmo.

Testemunhas contaram que Leidson foi morto por vários homens vestidos de preto e encapuzados, que cercaram a casa onde ele estava e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, sem chance de socorro.

A guarnição da PM deu apoio à família, levando o corpo para o necrotério do hospital municipal e solicitando que fosse informado à delegacia local para a realização dos procedimentos cabíveis.

Os criminosos fugiram do local. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

