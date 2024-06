Homem é executado a tiros em Augusto Corrêa

Maxyuel Pires Reis, de idade não revelada, foi assassinado a tiros, na noite de domingo (23), no bairro Jardim Bela Vista, em Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. Testemunhas relataram à polícia que um homem bateu na porta da casa da vítima e a chamou. Maxyuel, após atender o chamado, teria discutido com o suspeito e depois foi baleado por ele. Ferida, a vítima tentou fugir para dentro da residência. No entanto, conforme o relato das autoridades, mais dois homens perseguiram Reis dentro do imóvel e efetuaram mais seis disparos contra ele. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

A 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (15ª CIPM) foi acionada ao caso. Chegando no local, a PM encontrou Maxyuel morto. Familiares disseram aos policiais militares que, antes de ser executado, três homens tinham batido na porta da casa procurando por Reis. Na hora, a vítima estava dormindo. A polícia deve investigar se o trio que procurou Reis é o mesmo ligado à morte dele.

Após o homicídio, os três criminosos fugiram. Nenhum deles foi preso até o momento. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição disse que " equipes da delegacia de Augusto Corrêa trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Maxyuel Pires Reis. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações ".