Homem é executado a tiros dentro de residência em Ananindeua

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada no início da tarde deste sábado, 19, para remover o corpo de Josivan Almeida, de 29 anos, morto a tiros no loteamento Terra Santa, no bairro do Atalaia, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), responsável pela segurança na área, foi acionada para atender a ocorrência e constatou a morte do homem. Os policiais apuraram que dois homens em uma motocicleta, modelo e cor não identificados, invadiram a casa de Josivan e efetuaram os disparos de arma de fogo. Os criminosos fugiram logo em seguida, tomando rumo desconhecido.

O homem morreu na hora. Após consulta no sistema de informações penitenciárias, a PM identificou que Josivan já tinha passagens pelo sistema prisional, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil do Pará. Qualquer informação que ajude as autoridades a elucidar este e qualquer outro crime pode ser repassada pelo número 181, do Disque-Denúncia. O sigilo é garantido.