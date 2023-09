Homem é executado a tiros dentro de carro, em Barcarena Sede

Um homem, que foi identificado somente pelo vulgo ‘Zico’, foi assassinado a tiros na noite do último Sábado (9), no Conjunto José dos Santos Dias, em Barcarena Sede. Conforme as informações iniciais, a vítima estaria dentro de um carro com o assassino se aproximou e fez diversos disparos. Zico morreu na hora.

As informações iniciais são de que o assassino teria chegado de moto, após se aproximar do veículo onde a vítima estava, disparou mais de 10 vezes. Vários vídeos circularam nas redes sociais e mostram um grande alvoroço no local após o crime. Momentos após a execução, familiares da vítima chegaram no local e teriam acionado a PM.

Conforme relatos de moradores, a vítima seria proprietária de um lava jato próximo a estrada do Arapari e alguns populares chegaram a questionar se o crime teria sido um latrocínio - roubo seguido de morte. No entanto, alguns parentes da vítima teria dito que Zico não estava com nenhum quantia de dinheiro no carro antes do assassinato. A Polícia Civil está à frente do caso e poderá esclarecer os reais motivos do crime.

A redação Integrada De O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC e aguarda retorno.