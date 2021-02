Homem é espancado após fazer menção de arrombar janela de casa em Marabá

Em Marabá, sul do Pará, um homem foi preso após tentar arrombar a janela de uma casa na Folha 6. Após o fato, ele foi espancado pela população. Segundo a polícia, nas filmagens, ele anda nu e com o pênis ereto andando pela área da casa. No entanto, não houve comprovação de tentativa de abuso sexual.

O acusado é Ozias Soares de Araújo, 35 anos, conhecido como "Pezão". Ainda segundo informações do Portal Correio de Carajás, ele tentou invadir duas casas na Folha 6. Uma tentativa ocorreu na madrugada da última quinta (25). Outra na tarde de segunda (22).

Ainda de acordo com as informações, Ozias estava completamente nu e foi flagrado por câmeras de segurança. O flagra foi feito pela população, que teria ainda dado uma “surra” nele. Caso não houvesse intervenção da polícia, Ozias poderia ter morrido.

O homem já conta com várias passagens pela polícia e também pelo hospital devido envolvimento com brigas e facadas. Após a “surra” que levou da população, “Pezão” foi parar no hospital acusado de crime.

As informações trazem ainda que o circuito interno de videomonitoramento mostra Ozias pelado andando pra lá e pra cá, na área da casa, por volta das 13h30. Em dado momento, ele pega uma tábua e faz menção de tentar arrombar a janela, mas não chega a cometer o crime.



Segundo o delegado Vinícius Cardoso das Neves, na madrugada anterior, Ozias tentou entrar em outra residência, localizada também na Folha 6, onde foi interpelado pelos moradores da residência sobre o que estaria fazendo ali. Ozias respondeu que queria dinheiro, mas, logo em seguida, fugiu.

Embora o acusado apareça nu nas filmagens e com o pênis ereto, o delegado explica que não ficou comprovado que ele tenha tentado cometer nenhum abuso sexual.

De acordo com informações do Hospital Municipal de Marabá (HMM), para onde Ozias foi levado, o estado de saúde dele é grave, já que levou pancadas na cabeça e possivelmente sofreu traumatismo craniano.